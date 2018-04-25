25.04.2018, 07:00

”По-человечески можно понять, но…” Эстонская однополая пара прошла все судебные инстанции, но все тщетно


Отти Эйландт
Отти Эйландт
Ольга Привалова
Ольга Привалова
Редактор
EST 7
Sarah ja Kristiina Raud
Sarah ja Kristiina RaudFoto: Karin Kaljuläte

Проблема — в Рийгикогу, где за два года не удосужились изменить ситуацию, противоречащую Основному закону, пишет Eesti Päevaleht.


На прошлой неделе борьба за право на проживание в Эстонии поженившихся в США Кристийны и Сары Рауд достигла промежуточного результата. Госсуд принял решение не обсуждать их жалобу на постановление окружного суда. Последний решил: то, что Департамент полиции и погранохраны не выдал вид на жительство американке Саре — правомерно. После решения Госсуда ведомство сразу же обнулило ее вид на жительство, ввиду чего девушке пришлось отказаться от своего рабочего места в Таллинне. Сара, конечно, может пребывать в Эстонии на основании безвиза, но работать тут ей нельзя.

”Я и моя супруга знаем, что мы женаты. Брак для нас — очень личная и очень важная часть нашей жизни. Ни один незнакомый человек не может нам сказать, что мы не супруги”, — поделилась Кристийна. И именно это было прописано во вступившем в силу решении окружного суда.

Решающим фактором стало место жительства Кристийны. А именно: окружной суд счел, что эстонка при заключении брака в Америке не была жительницей США, а по-прежнему — Эстонии. Оттого суду и пришлось рассматривать их брак с точки зрения эстонских законов. Покуда в Эстонии не дозволен брак двух однополых людей, суду ничего не осталось, как назвать их замужество в Эстонии недействительным. Таким образом, по заверению суда, Департамент полиции и погранохраны поступил верно, отказав в выдаче вида на жительство на основании брака.

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В случае, если бы Кристийна на момент заключения брака проживала в США, Эстония должна была бы признать их брак и выдать Саре вид на жительство. В судебной практике имеются примеры, когда Эстония признавала однополые браки, заключенные в других государствах. Например, журналисту Атсу Йоористу удалось через суд добиться, чтобы брак, заключенный в Швеции между ним и его супругом, внесли в эстонский регистр населения. Но в данном случае им помогло то, что Йооритс в тот момент на протяжении уже долгого промежутка времени являлся жителем Швеции. Таким образом, эстонские законы не могли быть преградой для признания их супружества.


Главное — это желание

Особняком стоит вопрос: когда эстоноземельца считать жителем иностранного государства. Выяснилось, что четкой границы в данном случае будто бы и нет. В решении суда написали: место жительства человека — там, где он постоянно проживает, и их может быть одновременно несколько. Чтобы считать, что место жительства изменилось, важнее не время, а личное желание человека.

Оттого суд и не счел важным, что, женясь, Кристийна была три месяца в США. Суд считался с тем, что Кристийна уезжала в Америку с осознанием, что ввиду визового режима там возможно пребывать лишь в течение 90 дней. ”В США она не предпринимала никаких шагов, чтобы каким-либо образом продлить свое пребывание в стране”, — обосновал суд.

Суд не интересовало также и то, что в 2015 году Кристийна была в Эстонии лишь шесть месяцев. Несмотря на пребывание за рубежом, в понимании суда ее жилье, место работы и отношения с банком были все же связаны с Эстонией.

Но такого формализма нет, когда гражданин Эстонии хочет пригласить сюда жить супруга или спутника жизни противоположного пола. Вопрос: то, что Эстония относится к супругам-иностранцам избирательно в плане пола, — это можно считать дискриминацией?

Канцлер права Юлле Мадизе назвала ситуацию антиконституционной и посоветовала Рийгикогу изменить Закон об иностранцах. Хотя парламент пару лет назад и проголосовал за данное предложение, из-за несогласия некоторых партий закон до сих пор так и не был изменен.

По словам председателя административной коллегии Госсуда Иво Пильвинга, непризнание брака не означает, что пара не может остаться жить в Эстонии на каких-либо иных основаниях. По его словам, в первоначальном постановлении о правовой защите Сары было отмечено, что конституционная защита семейной жизни не зависит от пола или сексуальной ориентации. ”Совместное проживание супругов необходимо защищать на основании Конституции, что означает, что может возникнуть обязанность выдать вид на жительство, но не на том основании, насчет которого сейчас велся спор”, — пояснил судья.

Новые судебные тяжбы?

Чтобы узнать, выдаст ли Департамент полиции и погранохраны вид на жительство на каком-либо ином основании, например, на основании того, что у нее в Эстонии — спутница жизни, или при заключении договора о сожительстве, американка должна будет подать новое ходатайство. И если случится, что ведомство вновь откажет, для оценки правомерности решения придется вновь идти по судам.

Пильвинг также добавил, что по-человечески разочарование Кристийны и Сары можно понять. ”Эта ситуация неприятна и неудобна”, — признал он и дал понять, что в данном контретном случае суд не мог поступить иначе.

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