Пляски вокруг Рейнсалу продолжаются: будет вотум недоверия или нет?

Исходя из имеющейся на данный момент информации, ситуация с заявлением о выдвижении вотума недоверия министру юстиции Урмасу Рейнсалу (IRL) решится не раньше среды.

Лидер EKRE Март Хельме сказал Delfi, что их фракция встретится с Рейнсалу лишь завтра, и на повестке дня — не сколько разразившийся скандал, сколько другие темы.

Председатель Социал-демократической партии Евгений Осиновский сообщил, что фракция соцдемов обсудит тему вечером в среду, и что один член фракции намерен поддержать выдвижение вотума.

Фракция IRL сегодня единогласно решила поддержать Рейнсалу на посту министра и пришла к выводу, что уходить в отставку он не должен. ”Значение имеет деятельность Урмаса Рейнсалу на посту министра, в том числе в борьбе с насилием против женщин, — сказал председатель партии Хелир-Валдор Сеэдер. — А не неправильно выбранные слова, в отношении которых он уже дал достаточно объяснений”.

Также сегодня 78 активисток выступили с открытым письмом, в котором требуют от главы IRL отставки Рейнсалу.

”У Эстонской Республики мог быть быть министр юстиции, который выступает за уменьшения насилия в отношении женщин, который не жалеет о том, что когда-то осудил насилие и который переживает не только за справедливость в отношении насильника, но и за справедливость в отношении жертвы”, — написано в обращении.

Напомним, что требования об отставке министра вызваны его мнением, опубликованном на прошлой неделе в Eesti Päevaleht, в котором он назвал ”кудахтаньем” критику в отношении того, что организатором концертной программы к юбилею ЭР был выбран театр NO99 и применивший в отношении актрисы насилие режиссер Тийт Оясоо. Помимо прочего, Рейнсалу выразил в своей статье сожаление по поводу того, что ранее осудил действия Оясоо.

”Я не знаком с Оясоо. Наверное, как человек он не подарок. Когда меня в свое время спросили мнения о его случае, когда он пошел на согласительное производство, то я осудил применение насилия в отношении женщин, но в свете сегодняшнего письма я даже сожалею о том заявлении. Потому что публичное недовольство приняло масштабы коллективного транса при сожжении ведьм. Создалось впечатление, что пойман величайший преступник всех времен и народов. Чикатило”, — написал тогда Рейнсалу.