Плотоядная бактерия убила 15-летнего эстонского спортсмена за пару дней. ”Он был дружелюбным и всегда готовым прийти на помощь”

Комната 15-летнего Индрека в Синди. Мать мальчика достает из шкафа медали сына с различных соревнований: по футболу, волейболу, тяжелой атлетике.

Отец Коля в свою очередь достает папку. Она вся наполнена дипломами. Последний Индрек получил в марте этого года: за второе место на соревнованиях по поднятию тяжестей среди мужчин весом до 105 кг. Результат Индрека — 136 кг. Тяжелой атлетикой Индрек занимался с первого класса. ”Индрек был сильным парнем”, — говорит дедушка подростка Раймонд.

Три года назад мальчик попросил собаку. Так в доме появилась такса Рокко. Полгода назад к компании примкнула кошка Неэро.