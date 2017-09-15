Площадь Пельгулинна обновится в сентябре

В четверг, 14 сентября, начались работы по обновлению площади, находящейся на перекрестке улицы Ристику и бульвара Кольде. В результате реконструкции в микрорайоне Пельгулинн появится долгожданная главная площадь. Раньше здесь размещалась парковка и стоянка такси, позже была посажена ель и сооружен временный скейт-парк, сообщает управа Пыхья-Таллинна.

По словам старейшины Пыхья-Таллинна Раймонда Кальюлайда, жители Пельгулинна давно ждали этой площади.

”Я очень рад, что в разработке проекта площади приняла активное участие местная община — люди участвовали в публичных обсуждениях и высказывали свое мнение в социальных сетях. Особо хочу отметить вклад общества Пельгулинна. Площадь частично обновится уже в сентябре, но реконструкция будет продолжена и в следующем году”, — сказал Кальюлайд.

Расположенный на площади скейт-парк изначально задумывался как временный. Но поскольку местные жители обратились к районной управе с просьбой его сохранить, то проект площади был изменен с учетом их пожеланий.

”Юные скейтбордисты, который привыкли там кататься, смогут это делать и в дальнейшем. Первоначальный проект этого не предусматривал, но затем райуправа скорректировала свои планы и правильно сделала”, — сказал старейшина Пыхья-Таллинна.

Реконструкция площади будет проходить в два этапа. В этом году установят скамейки и заказанные в Италии контейнеры для озеленения, а также стойки для велосипедов и инфостенд. Установку уличной мебели и посадочные работы планируют завершить к концу сентября.

В следующем году планируется продолжить обновление площади — построить игровую площадку и заменить дорожное покрытие. Находящиеся сейчас на площади киоск, ель, столы для пинг-понга и малые бетонные формы останутся и после преобразования площади.