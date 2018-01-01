01.01.2018, 15:20

Плохое предзнаменование? Новый год начался для Эстонии без гимна

 (32)
rus.delfi.ee
EST
2018 vabaduse väljakul
Ivo Linna Vabaduse väljakulFoto: Taavi Sepp

Председатель правления ERR Рейн Вейдеманн выразил недоумение по поводу того, что в начале года на ETV не прозвучал гимн Эстонии.

”Новый год начался для Эстонии без гимна. Что это могло бы значить? 27 лет мы начинали с гимном. Сейчас его не было. Плохое предзнаменование”, — написал он в соцсетях.

Его публикация вызвала бурную дискуссию, и многие отметили, что новый год все же следовало начать с гимна, а не с песни "Eestlane olen ja eestlaseks jään" в исполнении Иво Линна.

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