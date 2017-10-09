09.10.2017, 15:09

Плоды административной реформы: треть домов по всей Эстонии меняет адрес

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rus.delfi.ee
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Ehitajate tee 125. Linn on vahetanud selle maja aadressi ja nüüd on see Õismäe tee 195.
Ehitajate tee 125. Linn on vahetanud selle maja aadressi ja nüüd on see Õismäe tee 195.Foto: Karli Saul

В Эстонии насчитывается 1,2 миллиона адресов. В связи с административной реформой в этом году изменятся 400 000 адресов, согласно предварительным рассчетам. Из них 200 000 — адреса жилых домов. Посмотрите, изменится ли ваш адрес.

Изменения такого большого количества адресов вызваны тем, что после административной реформы в Эстонии останется лишь 79 местных самоуправлений — 15 городов и 64 волости. В результате реформы новые границы будут у 11 уездов. Изменятся и названия деревень — в основном в Сааремаа и Вырумаа — так как в одном самоуправлении не может быть несколько жилых пунктов с одним названием.

На странице Земельного департамента можно проверить, коснется ли вашего дома изменения адреса. Достаточно просто ввести свой адрес в поле поиска, и вам покажут,Э каким будет адрес после реформы. Возможно, вам повезет, и новый адрес учить не придется.

Проверить изменение адреса можно здесь.

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