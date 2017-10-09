Плоды административной реформы: треть домов по всей Эстонии меняет адрес

В Эстонии насчитывается 1,2 миллиона адресов. В связи с административной реформой в этом году изменятся 400 000 адресов, согласно предварительным рассчетам. Из них 200 000 — адреса жилых домов. Посмотрите, изменится ли ваш адрес.

Изменения такого большого количества адресов вызваны тем, что после административной реформы в Эстонии останется лишь 79 местных самоуправлений — 15 городов и 64 волости. В результате реформы новые границы будут у 11 уездов. Изменятся и названия деревень — в основном в Сааремаа и Вырумаа — так как в одном самоуправлении не может быть несколько жилых пунктов с одним названием.

На странице Земельного департамента можно проверить, коснется ли вашего дома изменения адреса. Достаточно просто ввести свой адрес в поле поиска, и вам покажут,Э каким будет адрес после реформы. Возможно, вам повезет, и новый адрес учить не придется.

Проверить изменение адреса можно здесь.