Планируется воссоздание зоны Сольнокского рынка

Вместо нынешнего здания рынка там намечается девелопером новое современное торгового назначения здание, современными будут заменены и остальные строения. Детальная планировка позволяет на территории в 1,27 га построить три двухэтажных здания, предусматриваются участок для их обслуживания, участок для трансформаторной подстанции и два участка общего пользования. Места для автостоянок рассчитаны не только на обслуживающий персонал рынка и его клиентуру, но и на жителей окрестных домов и посетителей расположенного рядом детского сада.