27.06.2018, 20:47

План Минюста: должникам больше не пришлось бы платить огромные деньги судебным исполнителям

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Реэт Пяргма
Реэт Пяргма
Вера Степанова
Редактор: Вера Степанова
EST 1
Kristi Hunt
Kristi HuntFoto: Ilmar Saabas

Согласно плану Министерства юстиции, в дальнейшем неоплаченные штрафы вместо судебного исполнителя будет востребовать Налогово-таможенный департамент, пишет Eesti Päevaleht.

Причина проста — сегодняшняя система раздробленная и неэффективная, требования разделены между множеством судебных исполнителей, и востребователи, например, Департамент полиции и погранохраны недовольны системой.

"Способность исполнителей исполнять требования очень разная, и помимо этого система дорогая для должника. Поэтому мы и предлагаем альтернативное решение", — сказал руководитель службы свободных профессий Министерства юстиции Гуннар Вайкмаа.

Расходы в четыре раза меньше

Если сейчас должники платят судебным исполнителям за принудительное исполнение государственных требований около 3,5 млн евро в год, то в дальнейшем постоянные расходы системы будут, по оценкам, 827 000 евро в год, что примерно в 4,2 раза меньше. Таким образом, производство по государственным требованиям подешевело бы. Кто будет покрывать эти постоянные расходы, еще не решено. Возможных решений множество — для должника могут ввести пошлину, платы, проценты и т.п. "Это еще анализируют", — добавил Вайкмаа.

Судебным исполнителям план Министерства юстиции не нравится, что понятно, потому что государственные требования составляют 80% от всех представленных исполнителям требований. Остальные 20% составляют частноправовые, например, требования банков. Таким образом, государство лишило бы судебных исполнителей большей части дохода и многие исполнители больше не смогли бы содержать свои бюро.

ТОП

"Если проблема в больших платах судебным исполнителям, то и занимайтесь этой проблемой", — посчитала канцлер Палаты судебных исполнителей и банкротных администраторов Кристи Хунт. В прошлом году и уменьшили платы судебным исполнителям и отменили различные ставки. В этом году платы снизили еще больше, и со вчерашнего дня начал действовать новый прейскурант. "По новому порядку платы начинаются с 15 евро и в случае крупных требований, то есть более 500 000 евро, достигают 7000 евро", — сказала Хунт. Большую часть требований составляют штрафы, то есть в среднем размер одного требования — 65 евро, в случае которого плата судебному исполнителю — 15-40 евро.

"По сути, социальная помощь"

Основная проблема, по словам Хунт, в том, что налогоплательщик не должен оплачивать необходимые для исполнения требований расходы. "Я не хочу платить за то, что кто-то не удосужился оплатить свой долг", — сказала Хунт. По ее словам, налоговый департамент мог бы направить деньги, которые уходят на развитие ИТ системы и расходы на зарплаты, в социальную систему. "Если мы посмотрим на должников, то да, у них трудная ситуация. Но на другом конце кто-то ждет своего долга, это может быть мать-одиночка с шестью детьми, которая живет в машине и ждет, чтобы муж выплатил деньги", — сказала Хунт.

Руководитель Союза налогоплательщиков Лассе Лехис не видит в этом решении проблемы для налогоплательщиков, потому что расходы на востребование покрывали бы прибавленные к долгу проценты, как это делают сейчас в случае налоговой задолженности. "Другое дело, что судебные исполнители кормятся маленьким штрафами, которые люди просто забывают вовремя оплатить. В случае налогового департамента этого нет", — сказал Лехис. В качестве примера он приводит земельный налог, минимальная сумма которого составляет 5 евро и который назначают десяткам тысяч человек, которые зачастую просто забывают заплатить. "К нему теперь добавляются 15-20 евро платы судебному исполнителю. По сути, это социальная помощь, когда находят дураков, с которых собрать деньги, чтобы этим компенсировать другую работу судебных исполнителей, плата за которую маленькая, а трудовые затраты большие — например, алименты и выселения", — сказал Лехис.

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