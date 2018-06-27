План Минюста: должникам больше не пришлось бы платить огромные деньги судебным исполнителям

Судебным исполнителям план Министерства юстиции не нравится, что понятно, потому что государственные требования составляют 80% от всех представленных исполнителям требований. Остальные 20% составляют частноправовые, например, требования банков. Таким образом, государство лишило бы судебных исполнителей большей части дохода и многие исполнители больше не смогли бы содержать свои бюро.

"Если проблема в больших платах судебным исполнителям, то и занимайтесь этой проблемой", — посчитала канцлер Палаты судебных исполнителей и банкротных администраторов Кристи Хунт. В прошлом году и уменьшили платы судебным исполнителям и отменили различные ставки. В этом году платы снизили еще больше, и со вчерашнего дня начал действовать новый прейскурант. "По новому порядку платы начинаются с 15 евро и в случае крупных требований, то есть более 500 000 евро, достигают 7000 евро", — сказала Хунт. Большую часть требований составляют штрафы, то есть в среднем размер одного требования — 65 евро, в случае которого плата судебному исполнителю — 15-40 евро.

"По сути, социальная помощь"

Основная проблема, по словам Хунт, в том, что налогоплательщик не должен оплачивать необходимые для исполнения требований расходы. "Я не хочу платить за то, что кто-то не удосужился оплатить свой долг", — сказала Хунт. По ее словам, налоговый департамент мог бы направить деньги, которые уходят на развитие ИТ системы и расходы на зарплаты, в социальную систему. "Если мы посмотрим на должников, то да, у них трудная ситуация. Но на другом конце кто-то ждет своего долга, это может быть мать-одиночка с шестью детьми, которая живет в машине и ждет, чтобы муж выплатил деньги", — сказала Хунт.

Руководитель Союза налогоплательщиков Лассе Лехис не видит в этом решении проблемы для налогоплательщиков, потому что расходы на востребование покрывали бы прибавленные к долгу проценты, как это делают сейчас в случае налоговой задолженности. "Другое дело, что судебные исполнители кормятся маленьким штрафами, которые люди просто забывают вовремя оплатить. В случае налогового департамента этого нет", — сказал Лехис. В качестве примера он приводит земельный налог, минимальная сумма которого составляет 5 евро и который назначают десяткам тысяч человек, которые зачастую просто забывают заплатить. "К нему теперь добавляются 15-20 евро платы судебному исполнителю. По сути, это социальная помощь, когда находят дураков, с которых собрать деньги, чтобы этим компенсировать другую работу судебных исполнителей, плата за которую маленькая, а трудовые затраты большие — например, алименты и выселения", — сказал Лехис.