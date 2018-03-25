Пивной герой нашего времени. Как Калле месяц жил на жидком хлебе, а потом осилил 100 бутылок пива за выходные

”Я этим не горжусь”, — сказал Калле-Кальюла (39) первым делом сразу же после приветствия. Мы встретились с ним, чтобы обсудить его ”невероятные достижения”. Сто бутылок пива за выходные. Месяц пивной диеты. Двести бутылок пива в неделю. Калле еще несколько раз подчеркнул в ходе нашей беседы: ”Я вообще этим не горжусь”, пишет Eesti Ekspress.

Эта идея пришла ему просто ”от балды”. По его словам, это просто стечение обстоятельств.

100 бутылок пива за выходные

Задача выпить сто бутылок пива за выходные пришла к нему примерно десять лет назад. Они со своими коллегами — также любительницами пива — одним вечером пятницы направились выпить в паб St. Patrick. Там был happy hour, и они с одной коллегой решили угостить всех. Всех, кто приходил в паб, и, таким образом, они заказали по акции 40 кружек пива.

Но тут одной коллеге позвонили, мол, пора, домой. Потом — и другим. Короче говоря, все разбежались. Калле писал друзьям, мол, давайте, приходите, пиво есть. Но никто не откликнулся…

”На следующий день мне женщина сказала, мол, ты выпил 40 пив, ты что, дебил?”, — поведал наш собеседник. Он ответил, что нет: оплачено же! Не выливать же…

Поскольку герой нашего рассказа жил тогда над St. Patrick, он на следующий день заявил своей женщине: пошли вниз — закажем еще 40 и посмотрим, наберется ли за выходные сотня. Женщина под это не подписалась: ”Делай, что хочешь”.

Словом, к концу выходных Калле практически достиг цели: 98 кружек пива!

”Не было ощущения, что сдался?” — спросил журналист.

”Было. Серьезно было такое чувство, что НЕТ! НЕТ!!!”.

Месяц на пиве

В начале этого года Калле пришла мысль: что будет, если месяц не есть. То есть, питаться только ”жидким хлебом”. Интересно, что же будет?

Калле, по его словам, и без того относительно мало ест. По вечерам и так — кусочничает. ”Цель была продержаться 30 дней, но они так пролетели, что я и не заметил. Смотрю: ох ты, черт возьми! Уже 36 дней!”.

Самое смешное, по его словам, то, что вес не изменился.

”Ты хотя бы немного себя плохо чувствовал?” — поинтересовался журналист.

”Нет. Ничего не понял. Вообще все равно. Я вообще не заморачиваюсь на тему еды. Ой, мы должны поесть! Ой, на не должны поесть! Но ок: логично, что для людей тема еды важна, но я, видать, не человек”, — прокомментировал ситуацию Калле.

200 пив в неделю

В контексте повышающихся акцизов на алкоголь тема его употребления становится особенно актуальной. Говорят, что пить в Эстонии наоборот стали больше: из Латвии привозят алкоголь сразу в больших количествах. И Калле — живой тому пример.

Он выпил 200 бутылок пива за неделю. Буквально полмесяца назад. Как так случилось?

”Я попросил друга: привези мне из Лавтии пива. Десять ящиков. Банки по пинте”.

И тогда… тогда через три для наш герой обнаружил, что трех ящиков уже нет. И тогда в нем проснулся азарт: ”О-о-о! Сто пив за выходные было. Может, двести пинтовых за неделю?”

”Я их оформил, и парочку еще сверху”, — поведал он о результатах.

Автор репортажа спросил у Калле, как его организм справляется со всем этим.

”Здоровье у меня вообще в порядке. Я катаюсь на лыжах. Езжу на велосипеде. Осенью с Карлом участвовали в веломарафоне. Он ехал длинную, я — короткую дистанции. До старта закачал в себя шестерочку”, — резюмировал он.

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