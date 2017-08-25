25.08.2017, 15:10

Письмо Ратаса однопартийцам: люди, баллотирующиеся против Центристской партии, не должны в нее входить

 (4)
rus.delfi.ee
EST
jüriratas+edgar
jüriratas+edgarFoto: Delfi fotolavastus

Председатель Центристской партии Юри Ратас сегодня разослал своим однопарцийцом письмо, связанное со "списком Сависаара".

Уважаемый однопартиец!

Центристская партия годами отстаивала интересы всех жителей Эстонии. Мы доказали как на местном, так и на государственном уровне, что являемся сильной и заслуживающей доверие политической партией. Нас не сломили ни вызовы, ни конкуренты, поскольку мы всегда были честны в отношении своих основополагающих ценностей. Мы — сильная семья, где друг друга поддерживают и в трудные времена.

Мы всегда пользовались большой поддержкой избирателей. Раз за разом выигрывали выборы в Таллинне и четыре раза получали абсолютное большинство в столичном городском собрании. Это наше общее достижение, за что я очень благодарен всем однопартийцам. Победа на выборах необходима, чтобы реализовать наши мировоззренческие идеи. Центристская партия стояла и будет стоять и впредь за справедливую налоговую политику, бесплатный общественный транспорт, пенсионное пособие, сильные местные самоуправления и справедливость в обществе.

ТОП

Дорогой единомышленник!

Несмотря на высокую поддержку избирателей, часть членов нашей партии решила баллотироваться по списку, конкурирующему с Центристской партией. В связи с этим я получил немало вопросов и обратную связь от многих однопартийцев по всей Эстонии. У меня спрашивают, почему в Центристскую партию входят люди, работающие против нас и сознательно повернувшиеся спиной к своей родной партии и избирателям?

Мы основательно обсуждали этот вопрос на правлении Центристской партии, с депутатами Таллиннского городского собрания и многими коллегами по партии. Я считаю, что люди, баллотирующиеся против Центристской партии, не должны в нее входить. Призываю всех, кто чувствует себя центристами, отказаться от поддержки конкурирующего списка. В противном случае, эти люди сами своей деятельностью отделяют себя от партии.

Ко мне часто обращаются в связи с Эдгаром Сависааром. Центристская партия его всегда поддерживала и готова это делать и впредь. Естественно, партия не исключит своего бывшего председателя из своих рядов, поскольку прежние заслуги Сависаара перевешивают его сегодняшнюю деятельность. Но я надеюсь, что Эдгар Сависаар понимает, что с каждым днем работы против Центристской партии он теряет доверие коллег по партии, а также сторонников.

Юри Ратас
председатель Центристской партии

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии