Пиши пропало: Силы обороны прекращают искать испанскую ракету. Но подсказки принимаются

”Все теоретически возможные места падения прочесаны. В течение двух недель поисков мы использовали три вертолета, пять патрулей и силы 50 человек на местности, также привлекали Силы обороны, саперов и минидроны”, — отрапортовал Глава Военно-воздушных сил Эстонии Рийво Валге. „Несмотря на систематичные действия, место падения ракеты не обнаружено, и все разумные варианты к настоящему моменту испробованы”, — добавил он.

По словам Валге, были проанализированы поступившие к ним подсказки, траектория полета, информация, которой располагают ВВС, и на этом основании планировали поиски: от наиболее очевидного места падения — к менее. Теперь же пришли к выводу, что дальнейшие поиски — нецелесообразны: вероятность нахождения ракеты крайне мала. Однако, если поступит новая информация, поиски можно возобновить.

”Очень важно, чтобы человек, нашедший ее или нечто похожее, незамедлительно сообщил об этом по номеру 112. Уточните место нахождение, а сами — покиньте его!” — сказал глава центра руководитель Эстонского центра разминирования Меэлис Меси

В позапрошлый вторник во второй половине дня испанский истребитель Eurofighter выпустил близ Отепя боевую ракету AMRAAM.