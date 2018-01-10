Писатель: новогодняя речь президента — как выступление Брежнева

Писатель Холгер Кайнтс в своем мнении в Eesti Päevaleht отмечает, что обычай выступать с новогодней речью перед народом является наследием советского прошлого, от которого разумно было бы избавиться.

”Обычай, когда глава государства выступает перед народом с речью в последние минуты старого года, сформировалась в СССР в первой половине 1970-х, когда большая часть советского народа уже имела дома телевизоры, — пишет Кайнтс. — Товарищ Брежнев хотел лично участвовать в новогоднем празднике каждого гражданина большой страны, и такая возможность ему предоставилась. Это был чистой воды пропагандистский акт, который бывшие страны СССР почему-то копируют до сих пор”.

”Справедливости ради, там, где нет диктатуры одного человека, это мероприятие по большей части не обладает политической окраской. Но, насколько мне известно, ни в одной стране, не принадлежащей постсоветскому пространству, такого обычая нет”, — написал и сказал, что сейчас самое время перенести новогоднюю речь президента на середину 1 января.