Писатель Андрей Иванов получил эстонское гражданство

Писатель Андрей Иванов успешно сдал экзамен на эстонское гражданство и на этой неделе получит эстонский паспорт, пишет rus.err.ee.

По словам писателя, он очень рад получению эстонского гражданства, сообщил во вторник, 27 марта, портал kultuur.err.ee.

На Лондонскую книжную ярмарку, которая пройдет с 10 по 12 апреля, он полетит уже в роли гражданина Эстонии.

Помимо Иванова Эстонию на ярмарке в Лондоне представят писатели Михкель Мутть, Рейн Рауд и Маарья Кангро.

Андрей Иванов родился в 1971 году в Таллинне. С 10 октября 2013 года он является членом Союза писателей Эстонии.