Писатель Александр Генис призвал защитить русский язык от Путина

Писатель, литературовед, критик и радиоведущий Александр Генис, который на этой неделе примет участие в "Днях Довлатова" в Таллинне, призвал русский мир защитить русский язык от президента России Владимира Путина, передает rus.err.ee.

Об этом, как сообщает портал LSM.lv, он заявил в интервью программе "Без Обид" на LTV7.

По мнению Гениса, из-за ассоциаций с Путиным не стоит ограничивать русский язык в странах бывшего СССР: "Задача русского мира — защитить русский язык от Путина".

"Именно здесь, за пределами России происходит освобождение русского языка. Я в это свято верю. Всевозможные мероприятия проводятся за пределами России. Мы едем на Фестиваль Довлатова в Таллинн. Какое отношение Довлатов имеет к Эстонии? Оказывается, имеет. То же самое происходит в Литве, Латвии, Украине", — сказал Генис.

Писатель уверен, что русский мир не только существует, но и процветает: "Это альтернатива России. Я считаю, что за этим стоит будущее".