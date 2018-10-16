16.10.2018, 11:21

Пиритаская управа помогает жителям с вывозом листьев


rus.delfi.ee
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Koristamata lehed Põhja Tallinnas
фото иллюстративноеFoto: Tanel Meos

В целях предотвращения неприятного дыма от костров и образования компостных куч Пиритаская управа с 12 ноября по 9 декабря организует вывоз листьев.

”Ежегодно мы протягиваем руку помощи собственникам домов и помогаем им с вывозом листьев в объеме до 15 мешков. Тем самым мы стараемся избежать ситуации, когда листья начинают сжигать или просто хранят в садах”, — сказала старейшина Пирита Алина Тубли.

Регистрация для вывоза листьев начинается 15 октября и продлится до 29 октября 2018 г. Для регистрации необходимо заполнить анкету из газеты ”Пирита” и принести ее в управу Пирита (Клоостри теэ, 6, каб. 128, по понедельникам 15:00-18:00 и по четвергам 10:00-12:00. При необходимости можно зарегистрироваться по телефону 645 7610 или по электронной почте tonis.liinat@tallinnlv.ee. С 15 октября можно будет зарегистрироваться и на домашней странице управы Пирита www.tallinn.ee/pirita.

Вывоз листьев будет происходить по микрорайонам:

  • с 12 по 18 ноября — Мяхе, Лайакюла, Клоостриметса, Лепику, Иру и Пирита;
  • с 19 по 25 ноября — Козе и Маарьямяэ;
  • с 26 ноября по 2 декабря — Меривялья.
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