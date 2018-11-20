20.11.2018, 11:57

Пирита с нового года переходит на организованный вывоз отходов

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rus.delfi.ee
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Toidu äraviskamine
Toidu äraviskamineFoto: Priit Simson

Для того, чтобы новогодние праздники прошли без проблем с отходами, жителям и квартирным товариществам надо заказать вывоз отходов у городского учреждения -Таллинского центра обработки отходов.

Организованный вывоз означает, что для всего района найдет единый перевозчик.

Самый простой способ — заключить договор в электронной среде обслуживания.

Там приводятся также прейскурант и типовые условия договора. Но можно заключить договор и зале Пиритаской районной управы по адресу: ул. Клоостри, 6. Инфочас об организованном вывозу пройдет там 7 декабря в 17 часов. Информацию можно получить также на сайте или телефону 616 4000.

Организованный вывоз отходов применяется в Таллинне на базе успешного опыта и модели Северных стран. Она заключается в том, что город в результате тендера находит место обработки и для каждой зоны фирму, которая будет вывозить отходы. С клиентами же дела и расчеты ведет Таллинский центр обработки отходов.

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