31.12.2018, 16:21

Пирита переходит на новую систему вывоза отходов

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rus.delfi.ee
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Toidu äraviskamine
фото иллюстративноеFoto: Priit Simson

На 31 декабря в Пирита были заключены 3245 договоров о переходе на новый порядок вывоза отходов с Таллинским центром обработки отходов. Это — более половины всех потенциальных клиентов. Крайне необходимо, чтобы к ним срочно присоединились и оставшиеся.


Специалисты центра подсчитали, что при том же объеме и частоте вывоза стоимость услуги останется той же или даже немного снизится. Вывозить будет АО Eesti Keskkonnateenused, которое и сейчас обслуживает многих клиентов в районе.

Чтобы система с нового года заработала, жителям и квартирным товариществам проще всего договор о вывозе заключить в электронной среде: www.prugi.ee, но можно и в самом Таллинском центре обработки отходов по адресу: ул. Садама, 17. по понедельникам с 14 до 18 часов, а также в Пиритаской управе (улица Клоостри, 6). Информация на сайте www.prugi.ee или телефону 616 4000.

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Спасибо за ответы и удачи!
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