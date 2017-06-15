Пилотная программа Таллинна: качественное изучение школьных предметов и госязыка

Таллиннская городская управа передает на рассмотрение в горсобрание проект решения, позволяющий реализовать пилотную программу, которая предоставит трем школам возможность качественного преподавания и самостоятельного выбора языка обучения по каждому предмету, а также повышения уровня эстонского языка абитуриентов до категории С1 в течение ближайших шести лет, передает Раэпресс.

”Основные цели нововведения — это качественное преподавание предметов без привязки к обязательному языку обучения, а также повышение в течение ближайших лет уровня знания эстонского языка. Сейчас образование в русской гимназии дает базу знания языка на уровень В2, чего явно недостаточно для получения высшего образования в Эстонии. На примере трех школ мы хотим показать, что уровень знания эстонского языка можно повысить, при этом не должно пострадать качество преподавания предметов. В наших планах запустить этот пилотный проект с сентября текущего года”, — сказал вице-мэр Таллинна Михаил Кылварт.

В рамках проекта школы составят нацеленную на освоение эстонского языка программу внеклассной деятельности, большое значение здесь отводится применению языка на практике (обмен учениками, языковые кафе и лагеря). Также программа предусматривает привлечение родителей: организацию круглых столов для обсуждения педагогических тем и немаловажной роли семьи в процессе обучения языку. Школы также будут способствовать изучению эстонского языка педагогами, в этих целях будет составлена соответствующая программа.

В пилотной программе планируют участвовать три школы: Таллиннский линнамяэский русский лицей, Таллиннская кесклиннаская русская гимназия и Ласнамяэская гимназия. На реализацию данного проекта ожидается государственная поддержка в размере 250 000 евро в год для каждой школы.