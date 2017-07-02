Piletilevi на следующей неделе купит обратно билеты на отмененное представление Праздника танца

Все билеты, купленные на второе представление XII Молодежного праздника танца, которое было отменено, со следующей недели можно будет сдать обратно. С билетами на второе представление можно также пройти на концерт праздника песни на общую территорию, сообщила пресс-служба праздника.

По словам ассистента руководителя по продажам Piletilevi Леэ Ланг, деньги обратно получат и те, кто ходил с этим билетом смотреть концерт певческого праздника. ”Для этого обязательно нужно сохранить свой билет”, — объяснила Ланг. ”При входе на певческое поле не нужно будет отдельно менять билет, купленный на отмененное представление праздника танца. На воротах нужно будет показать его”.

По словам Леэ Ланг, те, кто купили билеты по интернету, получат уведомление и на их счет деньги будут перечислены автоматически. С билетами, купленными в пунктах продажи, следует обратиться снова в пункт продажи.

С понедельника на сайте Piletilevi появится уточняющая информация о том, как можно получить обратно свои деньги за билет.