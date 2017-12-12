Пикхоф: защита детей перевешивает интересы алкопроизводителей

Сегодня депутат Рийгикогу Хельо Пикхоф выступила в защиту поправок к Закону об алкоголе и рекламе, цель которых уберечь детей и молодежь от навязчивого влияния рекламы алкоголя и сократить ущерб здоровью и экономике, вызванный злоупотреблением спиртным, значится в пресс-релизе.



”Мы знаем, что против этих поправок выступают очень влиятельные экономические силы. Надеемся, что для депутатов интересы детей, молодежи и здоровье нашего народа важнее. Ведь в долгосрочной перспективе это принесет и экономическую выгоду. Если на одной чаше весов — трезвое будущее страны, а на другой — аргументы алкобизнеса, то при выборе не должно возникнуть никаких колебаний”, — сказала Пикхоф во время второго чтения законопроекта в парламенте.

По словам Пикхоф, ограничение алкогольной рекламы и новые правила продажи приведут к тому, что люди будут потреблять меньше алкоголя. ”Эти изменения более всего влияют на молодежь. Те, кто в подростковом возрасте начинают употреблять горячительное, подвержены большему риску: это касается и злоупотребления спиртным, и поведения, которое угрожает здоровью. Алкоголь, увы, является одной из самых распространенных причин смертности среди молодежи: дорожные происшествия, ненамеренное нанесение повреждений и убийство”, — сказала Пикхоф. ”Второй целевой группой данного законопроекта являются люди с зависимостью, но которые хотят побороть свою проблему. В то же время данный законопроект не ограничивает право совершеннолетних употреблять алкогольные напитки”.

Пикхоф подчеркнула важность последовательности алкогольной политики. ”Ранее сделанные шаги на пути к ограничению рекламы и доступности алкоголя в волостях вместе с постепенным увеличением акцизов были успешны. В 2002 году из киосков исчез алкоголь. В 2008 году вышел запрет на продажу спиртного ночью. Сразу же число нарушений порядка пошло на убыль. Если в 2008 году на человека приходилось почти 15 литров чистого алкоголя, то к сегодняшнему дню этот показать сократился почти на треть”.

Пикхоф считает, что пагубное влияние алкоголя по-прежнему слишком велико, поэтому нельзя сворачивать с начатого пути.