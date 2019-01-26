П.И.Филимонов: деятели культуры должны иметь право покупать алкоголь после 10 вечера

По мнению писателя П.И. Филимонова, алкогольную политику в Эстонии необходимо смягчить, разрешив в виде исключения деятелям культуры покупать алкогольные напитки и после 22:00, пишет rus.err.
Писатель по этому поводу сделал три заявления. Во-первых, государственная культурная политика должна быть такой, чтобы слова "культура" и "политика" одновременно в одной фразе не употреблялись.
Во-вторых, помимо "Капитала культуры" нужны и другие финансирующие культуру фонды, которые были бы только косвенно связаны с государством, а в длительной перспективе культуру от влияния государства следует освободить.
В-третьих, для деятелей культуры следует смягчить политику продажи алкоголя.