П.И.Филимонов: деятели культуры должны иметь право покупать алкоголь после 10 вечера

Писатель по этому поводу сделал три заявления. Во-первых, государственная культурная политика должна быть такой, чтобы слова "культура" и "политика" одновременно в одной фразе не употреблялись.

Во-вторых, помимо "Капитала культуры" нужны и другие финансирующие культуру фонды, которые были бы только косвенно связаны с государством, а в длительной перспективе культуру от влияния государства следует освободить.

В-третьих, для деятелей культуры следует смягчить политику продажи алкоголя.