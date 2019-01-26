26.01.2019, 15:40

П.И.Филимонов: деятели культуры должны иметь право покупать алкоголь после 10 вечера

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rus.delfi.ee
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HeadRead kirjandusfestivali suurim staar Vladimir Sorokin vestles Tallinna Kirjanike Maja musta laega saalis P.I Filimonoviga
HeadRead kirjandusfestivali suurim staar Vladimir Sorokin vestles Tallinna Kirjanike Maja musta laega saalis P.I FilimonovigaFoto: Kristjan Järv

По мнению писателя П.И. Филимонова, алкогольную политику в Эстонии необходимо смягчить, разрешив в виде исключения деятелям культуры покупать алкогольные напитки и после 22:00, пишет rus.err.

Писатель по этому поводу сделал три заявления. Во-первых, государственная культурная политика должна быть такой, чтобы слова "культура" и "политика" одновременно в одной фразе не употреблялись.

Во-вторых, помимо "Капитала культуры" нужны и другие финансирующие культуру фонды, которые были бы только косвенно связаны с государством, а в длительной перспективе культуру от влияния государства следует освободить.

В-третьих, для деятелей культуры следует смягчить политику продажи алкоголя.

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