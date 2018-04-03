Pew Research Center: уровень антисемитизма в Эстонии — 10%

Американский исследовательский центр Pew Research Center обнародовал исследование на тему того, в каких странах Восточной и Центральной Европы граждане не хотят, чтобы в их стране проживали евреи. Опрос проводился в 18 государствах, пишет rus.delfi.lv.

Как выяснилось, самый низкий уровень антисемитизма — на Украине. Только 5% украинцев ответили, что не хотят видеть евреев в стране.

Латвия, в свою очередь, является наиболее толерантной в этом плане из стран Балтии — показатель антисемитизма составил 9%. В соседней Эстонии — 10%. Литва же стала "главным антисемитом" Европейского союза — 23% жителей заявили о своей неприязни к евреям.

На втором месте в рейтинге антисемитизма по Евросоюзу — Румыния с 22%. Наиболее высокий показатель из 18 участвовавших в исследовании стран констатирован в Армении — 32%.

В Беларуси, согласно данным Pew Research Center, нежелательными евреев назвали 13%. В России — 14%. В Польше этот показатель достиг 18%.