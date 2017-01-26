26.01.2017, 14:15

Певкур: ждем разъяснений от премьер-министра по поводу политики гражданства

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rus.delfi.ee
EST
Reformierakonna esimenekandidaatide debatt
Hanno PevkurFoto: Hendrik Osula

Парламентская фракция Партии Реформ пригласила на встречу премьер-министра Эстонии Юри Ратаса с целью получения разъяснений в области противоречивых высказываний о политике гражданства, государственного языка и образования.

”Сегодня мы пригласили Юри Ратаса к нам во фракцию для того чтобы получить представление о его взглядах в качестве премьер-министра ЭР в сфере гражданства, государственного языка и образования”, — сказал председатель Партии Реформ Ханно Певкур.

”Премьер-министр недавно заявил, что в новом коалиционном союзе делаются ”маленькие шаги” в политике гражданства и образования, а в области обучения государственному языкау ожидаются ”очень большие изменения”. Ко всему прочему в некоторых своих выступлениях Юри Ратас заявлял об изменениях в политике получения гражданства в ближайшие годы. Обо всём об этом мы хотим узнать подробнее и из первых рук, то есть от самого премьер-министра”, — добавил он.

Партия Реформ в свое время выражала поддержку тому, чтобы разрешить получение двойного гражданства гражданам Эстонии по рождению.

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