Певкур: ждем разъяснений от премьер-министра по поводу политики гражданства

Парламентская фракция Партии Реформ пригласила на встречу премьер-министра Эстонии Юри Ратаса с целью получения разъяснений в области противоречивых высказываний о политике гражданства, государственного языка и образования.

”Сегодня мы пригласили Юри Ратаса к нам во фракцию для того чтобы получить представление о его взглядах в качестве премьер-министра ЭР в сфере гражданства, государственного языка и образования”, — сказал председатель Партии Реформ Ханно Певкур.

”Премьер-министр недавно заявил, что в новом коалиционном союзе делаются ”маленькие шаги” в политике гражданства и образования, а в области обучения государственному языкау ожидаются ”очень большие изменения”. Ко всему прочему в некоторых своих выступлениях Юри Ратас заявлял об изменениях в политике получения гражданства в ближайшие годы. Обо всём об этом мы хотим узнать подробнее и из первых рук, то есть от самого премьер-министра”, — добавил он.

Партия Реформ в свое время выражала поддержку тому, чтобы разрешить получение двойного гражданства гражданам Эстонии по рождению.