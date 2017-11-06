Певкур: в Партии реформ не очень много людей, которые говорят с русскими. Это должно измениться

Председатель Партии реформ Ханно Певкур дал изданию Eesti Päevaleht большое интервью, в котором, помимо прочего, сказал, что не считает правильным противопоставление на национальной почве, но противопоставление на идеологической с Центристской партией продолжится.

”Я не считаю правильным противопоставление на национальной почве. Особенно новому поколению русских, которые считают Эстонию своим домом и чтят Конституцию ЭР и наше культурное пространство, необходимо говорить о том, что их ждут в нашем обществе”, — ответил Первкур на вопрос о русской карте во время выборов.

”Но, несомненно, останется противопоставление на почве идеологии. В ситуации, когда самыми сильными кукловодами в Центристской партии по-прежнему остаются Яна Тоом и Михаил Кылварт, которые отрицают или подвергают сомнению членство в НАТО, ездят в Сирию на встречу с режимом Асада или в Таллинн с спецпредставителем Путина (имею ввиду Кылварта, который здесь в свою очередь является спецпредставителем Юри Ратаса), наше противостояние поддерживаемой Центристской партией политике Кремля останется очень сильным”.

”Как я уже сказал, люди, которые здесь родились, выросли, получили образование и которые отдают своих детей в эстонские детские сады, желают и нуждаются в знании, что есть Эстония и она — их дом. Вне зависимости от национальности”, — сказал Певкур.

”Мы в любом случае должны говорить с этими людьми. Особенно на местных выборах русские голоса решили судьбу Таллиннского горсобрания. Это правда, что в наших рядах не особо много людей, которые говорили бы с русскими. Это должно измениться”, — заключил лидер реформистов.