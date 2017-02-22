Певкур: Ратасу стоит взвесить, соответствует ли Репс своей должности

Парламентская фракция Партии реформ и правление партии посоветовали премьер-министру Юри Ратасу (Центристская партия) на сегодняшней с ним встрече серьезно задаться вопросом, может ли министр образования и науки Майлис Репс (Центристская партия) оставаться на своем посту после того, как она лгала общественности.

Репс утверждала, что не давала прокремлевскому порталу ”Спутник” интервью на тему Холокоста и депортаций, хотя в тот же день ”Спутник” опубликовал видеозапись, подтверждающую обратное.

Кроме того, в интервью Репс противоречиво высказалась о депортации и Холокосте.

Помимо обсуждения профпригодности Репс, на встрече были заданы вопросы относительно политики выдачи гражданства и исключений в процессе преподавания на эстонском языке в школах с русским языком обучения.

”Партия реформ не поддерживает план правительства автоматически предоставлять гражданство Эстонии людям и их детям, проживающим в Эстонии с момента восстановления независимости и имеющим паспорт России”, — сказал председатель парламентской фракции Партии реформ Ханно Певкур.

”Также мы ни в коем случае не поддерживаем план правительства сделать исключения в области преподавания на эстонском языке в школах с русским языком обучения”, — добавил Певкур.