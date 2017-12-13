Певкур попросил однопартийцев поддержать Кайю Каллас на выборах нового председателя

Председатель Партии реформ Ханно Певкур разослал сегодня своим однопартийцам письмо, в котором призвал поддержать в качестве следующего председателя Кайю Каллас.

”Уверяю вас, для меня судьба Эстонии и партии в разы важнее, чем позыв судорожно схватиться за свое кресло. Поэтому крайне важно, чтобы партия шла дальше в виде единой команды. Мы должны провести новые выборы, чтобы в партии мог воцариться мир. Во имя этой цели я призываю всех, даже тех, у кого есть со мной или Кайей личные счеты, собраться за спиной Кайи Каллас, чтобы в качестве сплоченной команды отправиться на следующие выборы в Рийгикогу и одержать победу”, — написал Певкур.

Полностью письмо можно прочитать здесь.