Певкур: Партия реформ вернет предпринимательскую экономическую среду

"Во имя сильной и успешной Эстонии нужно изменить запутанный ступенчатый подоходный налог и помочь эстонцам живущим заграницей вернуться домой. Интересы предпринимателей и налогоплательщиков должны для государства стать приоритетными", — говорит председатель Партии Реформ Ханно Певкур, который на следующей неделе начинает объезд Эстонии.

Певкур напомнил слова основателя Партии Реформ Сийма Калласа, написанные 22 года назад в Манифесте гражданина государства: мы не можем установить такие правила дорожного движения, которые будут разрешать ездить одновременно по обе стороны дороги. ”Хорошо сказано. Надо заметить, что сейчас эти слова имеют большую актуальность, чем когда-либо раньше. Партия Реформ была создана для общества, которое нуждалось в правой силе, которая являлась бы дружелюбной для предприимчивых людей, ценной для гражданской свободы и усилий,” сказал Певкур в субботу на летних днях Партии Реформ на собрании правления.

”И сейчас, в 2017 году Эстония нуждается в ясном, правом и по возможности с малейшими ограничениями обществе, где предприимчивые люди смогут успешно заниматься своим делом. Также мы все вместе должны помогать тем, кто нуждается в помощи,” продолжил свою речь председатель Партии Реформ.

„Если говорить более простым языком — для того, чтобы наше общее благо росло и чтобы получить более сильное общество, а также выплачивать достойные пенсии и необходимые социальные пособия, для начала нам необходимо создать все условия для этого, чтобы дела у предпринимателей и экономики шли хорошо. Государство может раздавать только те деньги, которые уплачиваются в виде налогов предпринимателями и налогоплательщиками,” сказал Певкур.

По словам Певкура, принцип Партии Реформ — это то, что человек умнее государства. ”Интересы предпринимателей и налогоплательщиков надо ставить выше интересов государства. Поэтому Партия Реформ собирается поддерживать четыре главных принципа”.

”Во-первых, экономика может расти только при условии, когда ограничения сведены к минимуму и правила игра известны. Давайте вернём простую и логичную экономическую среду, а также уменьшим количество запретов и приказов,” сказал Певкур.

”Во-вторых, каждый человек на счету. Мы ставим целью увеличение числа налогоплательщиков. Для этого надо помочь эстонцам, живущим за границей, вернутся в Эстонию. Также надо постараться сохранить эстонское гражданство данное при рождении даже тогда, когда люди хотят взять гражданство другой страны. В добавок к этому надо снизить количество ограничений для внешней рабочей силы,” сказал председатель Партии Реформ.

”В-третьих, уверенные в себе и довольные люди — это лучший гарант силы государства. Для того, чтобы закончить развал общества, надо закрыть всю центристскую пропагандистскую машину и позволить каждому ребенку учить эстонский язык с детского сада,” обещал Певкур.

”В-четвертых, понятная и последовательная внешняя политика элементарно важна и необходимая предпосылка для хороших взаимоотношений с НАТО и ЕС. В внешней политике Партии Реформ нет размытых сфер, двусторонних и невыгодных для Эстонии договоров,” подчеркнул Певкур.

Ханно Певкур, председатель Партии Реформ будет обсуждать эти и многие другие темы во время объезда Эстонии уже на следующей неделе, чтобы ознакомить положения партии Реформ местным лидерам, а также выслушать людей в вопросах решения проблем Эстонии.