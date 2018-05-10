10.05.2018, 15:20

Певкур: Партия реформ не поддерживает идеи сокращения периода электронного голосования


rus.delfi.ee
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Üha enam inimesi valivad koduse arvutiga
FOTO: Marko Mumm

Фракция Партии реформ представила в Рийгикогу предложения по законопроекту о внесении поправок в Закон о выборах в европейский парламент и другие законы. Партия реформ не поддерживает политики, цель которой уменьшить возможности электронного голосования и увеличить возможности голосования дома.

”С целью повышения избирательской активности Партия реформ предложила увеличить период электронного голосования. Эстония признана как э-государство, где эффективно работает система электронного голосования. Нынешний план правительства сократить период электронного голосования является ретроградным шагом, наносящим вред образу Эстонии как э-государства. С каждым разом все больше людей выбирает электронное голосование. Это свидетельствует о том, что избирателям нравится удобная и безопасная возможность голосования”, — заявил член фракции Партии реформ Ханно Певкур.

”Статистика показывает, что все чаще люди голосуют электронным путем. Это безопасно, удобно и помогает созданию имиджа Эстонии как э-государства”, — добавил Певкур.

”Желание коалиции сократить период электронного голосования и увеличить период голосования на дому — это шаг в неправильном направлении. Голосование дома при помощи урны является самым небезопасным способом голосования. Он позволяет в значительной степени повлиять на решение избирателей, например, если представитель власти лично ходит по домам и оказывает на них давление”, — пояснил Певкур.

”Партия реформ не поддерживает идеи сокращения периода электронного голосования и продления периода голосования на дому”, — кратко сформулировал Певкур позицию партии.

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