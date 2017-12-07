Певкур — о заявлении Калласа: я не боюсь внутренних выборов

Партия реформ не может идти на выборы с разногласиями внутри партии, поэтому летом следующего года следует провести выборы руководства партии, считает ее почетный председатель Сийм Каллас. Председатель Партии реформ Ханно Певкур прокомментировал данное заявление Калласа. По его словам, он не боится внутренних выборов, случись они хоть через месяц.

Члены партии дали нынешнему ее правлению сильный мандат на два года. ”Если кто-то чувствует, что мандат нынешнего правления нужно заново заверить, эт оможно обсудить. Если кто-то желает выдвинуть свою кандидатуру на пост председателя, смело дайте знать”, — прокомментировал он.

"Мы не можем идти на выборы, когда часть партии недовольна нашим руководством. Если серьезно говорить о победе на выборах, то должна быть единая сплоченная команда. Создание этого единства является предпосылкой получения легитимности на новых выборах", — сказал Каллас в интервью журналисту ERR Тоомасу Силдаму.

Каллас считает, что было бы целесообразно провести выборы руководства партии в июне 2018 года, а не в январе 2019 года, когда истекает двухлетний срок нынешнего председателя партии Ханно Певкура.