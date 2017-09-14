Певкур о саге Кохвера: было ясно, что дело нужно решать между спецслужбами

В день похищения Эстона Кохвера, 5 сентября 2014 года, тогдашний министр внутренних дел Ханно Певкур как раз был в Вильнюсе на встрече министров внутренних дел стран Балтии. "Я как раз сидел на кофейной паузе, когда из Эстонии пришло сообщение — похищен офицер КаПо", — вспомнил Певкур.

В тот момент встреча министров внутренних дел стран Балтии для Певкура, разумеется, закончилась, и он полетел обратно в Таллинн. Еще в Литве Певкур начал искать контакта с российскими лидерами, пытаясь связаться с министром внутренних дел Владимиром Колокольцевым и курирующими ФСБ людьми. "Первый сигнал, который мне пришел из России, было то, что высшее руководство не знало о произошедшем. Пообещали выяснить и перезвонить, но, очевидно, и они тем временем уже получили доклад о произошедшем и такими расположенными к контакту они больше не были", — вспомнил Певкур события трехлетней давности.

В тот же день, 5 сентября, в 16 часов состоялась и пресс-конференция КаПо, где общественность в общих словах оповестили о случившемся — в тот момент еще было точно неизвестно, что все-таки случилось. К вечеру того же дня стала представляться какая-то картина произошедшего. "Мне к вечеру того же самого дня было ясно, что дело нужно решать между службами", — признал Певкур, который некоторое время спустя все-таки встретился с Колокольцевым в Монако в рамках мероприятия Интерпола, где увидел, что продолжение разговора на тему Эстона Кохвера результата не даст, поскольку ФСБ подчиняется не Министерству внутренних дел, а напрямую администрации президента.

Певкур признал, что самым пугающим и было, очевидно, первоначальное сообщение о похищении Эстона Кохвера. "Дальнейший процесс — разумеется, конечно, нервный — можно запросто вспомнить задним числом. Кохвера похитили, потом началась деятельность для его возвращения домой и определения его интересов, затем состоялись переговоры и потом Эстон был дома", — упрощенно обобщил нервозное время Певкур.

С генеральным директором КаПо Арнольдом Синисалу Певкур постоянно контактировал на тему Кохвера, новую же информацию стороны обычно получали прежде всего тогда, когда консул Сигне Маттеус встречалась с Кохвером. Об этих встречах — конечно, не о детальном содержании — всегда оповещали и СМИ. "Но самым важным был все-таки тот момент, когда было заключено соглашение с ФСБ для обмена Кохвера", — признал Певкур. О деталях того, как договорились и кто конкретно стоял за соглашением, не говорят по-прежнему.

Как министр внутренних дел Певкур был одним из тех немногих людей, кто знал, что обмен состоится 26 сентября 2015 года на границе Эстонии и России, на пограничном пункте Койдула на мосту через реку Пиуза. Певкур и сам издалека наблюдал за обменом. Но хотя в мире спецслужб одним из условий является то, что если соглашение заключено, тот оно соблюдается, невозможно быть до конца уверенным в этом прежде, чем человек реально оказывается дома. Певкур признал, что даже в момент, когда на мосту встретились заместитель генерального директора КаПо Александр Тоотс, который сопровождал предназначенного для обмена Алексея Дрессена, и российский офицер, с которым был Эстон Кохвер, невозможно было быть уверенным в счастливом конце прежде, чем Тоотс и Кохвер сошли с моста.