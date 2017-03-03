Певкур — о лжи правительства, ”русской рулетке” с гражданством и ”депортации” академии в Нарву

Лидер оппозиционной Партии реформ Ханно Певкур считает, что нынешнее правительство только и делает, что врет, запрещает и транжирит, и по своей сути похоже на дорвавшегося до меда Винни-Пуха.

”При подведении итогов первых ста дней работы нынешнего правительства можно обратиться к классике детской литературы и вспомнить медвежонка Винни-Пуха. Невольно создается впечатление, что правое правительство — это забравшийся в улей Винни-Пух, который знает, что весь мед съесть невозможно и что тебя могут даже ужалить, но пытается хапнуть максимальное его количество. Центристская партия, соцдемы и IRL сейчас ведут себя как тот самый Пух. Им все равно, что будет завтра. Чем еще можно объяснить бессмысленные растраты и непродуманные решения? Прибавив к этому прямую ложь, мы и получим нынешнюю ситуацию”, — пишет Певкур в рубрике ”Мнение” в Eesti Päevaleht.

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”Внеплановое поднятие акцизов и отмена решения об уменьшении социального налога — это всего лишь два примера того, как коалиция плюет на принципы правового государства”, — возмущается реформист. Он отмечает, что, несмотря на то, что оппозиции ”удалось предотвратить некоторые большие глупости”, нынешнее правительство склонно полагать, что, обладая большинством в парламенте, оно может не считаться с мнением других, ”забывая о принципах оправданного ожидания и конституционных ценностях”.

”Под защитой Конституции, как известно, находится и эстонский язык. Наблюдая за посылом Центристской партии и их отношением к обучению эстонскому языку в русских школах, мне кажется, что Центристская партия играет языковыми вопросами в русскую рулетку и надеется, что предоставляя эстонскому и русскому сообществам информацию с разным содержанием возможно не допустить ее утечки противоположной стороне. Это наивно”, — говорит Певкур.

”Туда же можно отнести выборочную информацию относительно гражданства: дадим — не дадим гражданство всем серопаспортникам! Предполагаю, что не только народ Эстонии и оппозиция, но и партнеры по коалиции хотели бы внести ясность в позицию центристов. Является игра с гражданством просто выдуманным специально для для выборов лжеобещанием или Центристская партия на самом деле намерена выбросить в помойку все принципы гражданства Эстонии?”

Также Певкур считает, что правительство погрязло во лжи и приводит в пример Майлис Репс и ее интервью ”Спутнику” и Мартина Репинского и его козью ферму. Отмечает он и ”бесконечное транжирство” и ”бестолковую манию растрат” правительства: например, 10 млн евро налогоплательщиков на приведение в порядок Горхолла и как минимум 35 млн на ”депортацию” Академии внутренней обороны в Нарву.

”Остается надеяться, что правительство осознает совершенные в свои первые сто дней ошибки и в экстренном порядке повернет обратно в нормальность”, — подытожил политик.