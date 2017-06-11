Певкур на съезде Партии реформ: наше государство трещит по швам

По словам председателя Партии реформ Ханно Певкура, трагично, что значимая часть нынешней истории успеха Эстонии — сбалансированный бюджет, продуманная налоговая система и э-возможности — менее, чем за год канула в лету, собщает пресс-служба партии.

”Шаги, которые до сих пор приносят успех Эстонии, например, такие, как снижение налога труда, удерживание расходов обороны выше 2%, реформ​а трудовой занятости, административная реформа или постройка границ сами собой не произошли. Это все произошло во время правления Партии Реформ. У нас есть основания для того, чтобы гордиться достигнутыми Эстонией успехами", — сказал Певкур в Тарту на съезде Партии реформ.

”Я думаю, вы согласитесь со мной если я вам скажу, что наше государство трещит по швам. Если человек не сталкивается с политикой ежедневно, столь отчетливые признаки не будут заметны, но мы как политики видим, что в Эстонии происходят изменения, с которыми никак нельзя мириться,” — добавил Певкур.

”Я не согласен с разрушением простой и понятной налоговой системой Эстонского государства. Понимает ли нынешнее левое правительство то, к каким последствиям приведет их бессмысленное метание в области налогов? Я думаю этого не знает ни Юри Ратас, ни Хелир-Вальдор Сеэдер, ни даже Евгений Осиновский", — сказал Певкур.