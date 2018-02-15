Певкур на цифровой конференции: успех зависит от готовности идти в ногу со временем

Сегодня в Праге (Чехия) вице-спикер Рийгикогу Ханно Певкур в качестве главного докладчика выступил на международной конференции ”Czech Digital Republic”, посвященной цифровым технологиям. В своем выступлении он подчеркнул, что успех зависит от готовности идти в ногу со временем.

”Десять лет тому назад никто из нас и подумать не мог, что в магазине можно будет самостоятельно сканировать продукты, платить с помощью мобильного телефона, а кассир в этом процессе никак задействован не будет”, — сказал Певкур. Он признал, что цифровой мир — не будущее, а реальность. И сегодня представить нашу жизнь без цифровых технологий невозможно.

”В условиях все растущей глобальной конкуренции между государствами успеха достигают лишь те, кто принимают решения быстро и открыты для инноваций, особенно когда речь идет об экономике и праве”, — сказал Певкур. Он отметил, что успеха также позволяют добиться современная система образования, неограниченная экономика и инновационность.

Певкур перечислил правила, которые, по его мнению, нужны для развития цифровых технологий. ”Простота, открытость, свобода, польза и поддержка тех, кто принимает решения — вот пять ключевых терминов, которым необходимо следовать в условиях современной глобализации, — сказал Певкур. — Я уверен, что в ближайшие десятилетия успешными будут именно государства, которые максимально способствуют развитию цифровых технологий и которые максимально используют эти технологии”.

Певкур также представил историю успеха Эстонии как электронного государства. По его словам, почти 20 лет тому назад Эстония представила миру электронный налоговый департамент. За этим последовали электронное правительство, электронный коммерческий регистр, э-школа, э-здоровье и, несколько лет тому назад — э-резидентство. Певкур добавил, что Эстонии, безусловно, есть чему поучиться и есть куда развиваться.

На конференции также выступил член Рийгикогу Таави Рыйвас, который подробнее рассказал об электронном правительстве.

Вчера вице-спикер Рийгикогу Ханно Певкур и член Рийгикогу Таави Рыйвас приняли участие в открытии Дней Эстонии в Праге, приуроченных к празднованию столетия Эстонской Республики.