Певкур: лихачам следует напомнить, что ПДД для всех одинаковы

Депутат Рийгикогу Ханно Певкур считает, что полицейским, взявшим на таран мотоцикл лихача, следует быть признательными.

”Лихачам следует напомнить, что ПДД для всех одинаковы”, — прокомментировал он ситуацию.

”Даже при желании понять всех, по чьему мнению, полиция перешла границу, этого понимания не возникает. Мы все хотим, чтобы на дорогах бездумно носящихся хулиганов не было. И сейчас, когда полиция один из таких случаев относительно безопасно пресекла, поднялся шум”, — написал Певкур в соцмедиа.

Каждый, по его словам, мог бы себя на минутку поставить на место патрульных: ты дал приказ остановиться, а ему не подчинились. И не знаешь, сбегает ли человек, поскольку он без прав, пьян, у него с собой что-то незаконное, или что-нибудь еще.

Напомним, на выходных общественность взбудоражила история о том, как мчавшийся на огромной скорости мотоциклист проигнорировал данный ему полицией знак остановиться, в результате чего стражи правопорядка были вынуждены протаранить его транспортное средство.