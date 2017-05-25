Певкур: из-за постоянных скандалов вокруг центристов Ратасу следует подать в отставку

Председатель Партии реформ Ханно Певкур считает, что из-за постоянных скандалов вокруг Центристской партии, ее лидеру и премьер-министру Юри Ратасу следует подать в отставку.

”Кажется, скандалам, в которых замешана Центристская партия, нет конца. Коррупционный скандал Сависаара, приведший к отставке скандал с ложью Мартина Репинского, скандал с Майлис Репс и ”Спутником”, коррупционный скандал Таави Ааса вокруг Горхолла, скандал 9 мая Оудекки Лооне и Ольги Ивановой, приведший к отставке Михаила Корба скандал из-за высказываний относительно НАТО, коррупционный мусорный скандал Арво Сарапуу и повторные визиты Яны Тоом к военному преступнику Асаду ярко иллюстрируют тот факт, что Юри Ратас не контролирует ни правительство, ни происходящее внутри партии”, — сказал Певкур.

„Кроме того, послания Центристской партии эстонской и русской прессе постоянно движутся в противоположных направлениях. Им нужно сделать выбор, какое направление они представляют. Невозможно находиться в правительстве Эстонии, придерживаясь одновременно прокремлевских и проевропейских взглядов”, — отметил он.