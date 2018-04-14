Певкур: 70 лет назад люди боролись за свои судьбы и жизни, мы же боремся за власть в партии. Это попросту позорно!

По оценке Певкура, в долгосрочной перспективе перед Эстонией встанет гораздо более серьезный вызов — увеличение численности населения. ”Без роста численности населения говорить о богатом обществе и благополучии не придется. Я убежден, что современное успешное государство не может себе позволить носить шоры и надеяться исключительно на то, что в семьях будет рождаться больше детей. Однако здесь важно не забывать, что Эстония была, есть и будет эстонской землей. Здесь наш дом и здесь действуют наши правила. В то же время я считаю, что единственно возможный взгляд таков, что желанный житель Эстонии — каждый, кто любит нашу страну и принимает наши правила”, — рассказал Певкур.

В своей речи Певкур также уделил внимание экономическому состоянию партии. ”Напомню, что в 2017 году мы показали на выборах беспрецедентно хороший результат. В отчете, в числе прочего, можно увидеть цену этого результата. Также отчет отражает реальность, которая заключается в том, что на сегодняшний день наша партия находится в оппозиции, в связи с чем мы располагаем менее многочисленной командой, но при этом у нас на зарплате больше людей. Еще он показывает, что, несмотря на наш оппозиционный статус, сторонники Партии реформ — как давние, так и новые — внесли пожертвований на большую сумму, чем сторонники любой другой парламентской партии. Несмотря на то, что собственный капитал партии несколько сильнее ушел в минус, чем ранее в выборные годы, причина этого понятна — в 2012 году нам удалось сформировать резервов на более существенную сумму, чем в 2016. В целом положение могло бы быть лучше и, разумеется, как партия мы сделаем из этого обстоятельства необходимые выводы, но в предыдущие выборные годы нам всегда удавалось выйти в плюс. Этот раз не станет исключением”, — сказал Певкур.

Покидающий должность председатель окончил свою речь призывом подумать об уроках, которые преподносила история. ”Две недели назад меня навещали мои родители. Они подарили мне нечто особенное — библию 1867 года, которая принадлежала моему прадеду. В этот томик были вложены две истории — написанные от руки истории моих бабушки и дедушки о марте 1949 года, когда мысли о возможной депортации не оставляли их ни на минуту. Прочтя их истории, я в который раз осознал, что внутреннее напряжение партии в последние полгода не стоит и гроша. 70 лет назад люди боролись за свои судьбы и жизни. Мы же боремся за власть в партии. Это попросту позорно! Та же библия говорит, что одни из важнейших ценностей — прощение и поиск примирения. Каждый может многого достичь. Нужно попросту быть честным, обладать достоинством и вместе оставить прошлое позади. Я готов к этому. Ведь это не вопрос будущего партии. Это вопрос будущего Эстонии”, — окончил Певкур свою последнюю речь в должности председателя партии.

На сегодняшнем общем собрании Партии реформ предстоит выбрать новое правление и нового председателя.

