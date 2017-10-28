Певец и учитель: сокрытие сексуальной ориентации — отголосок советского прошлого

Певец и учитель пения Берт Принги, гей и отец трехлетнего сына, дал изданию Eesti Päevaleht откровенное интервью, в котором рассказал о своей жизни человека нетрадиционной сексуальной ориентации.

На вопрос о том, не боится ли он во всеуслышание говорить о своей ориентации, Принги отвечает, что нет. ”Я не стесняюсь того, что я гей. Я слишком стар для этого. Этого не надо скрывать”, — говорит мужчина и вспоминает, как в 90-х, в самом начале его музыкальной карьеры, он действительно старался не распространяться о своих предпочтениях.

”Когда нам пришлось начинать общаться с прессой, чему в школе не обучают, и продвигать свою музыку, лучше было скрывать это. Тогда еще довлел груз советского прошлого, что это ненормально и нужно лечиться. И ты боялся, что тебе откажут в работе. Поэтому люди были склонны скрывать. Таков был менталитет того времени”.

”Люди не понимают, что это никак не отразится на их собственной жизни и отношениях в браке или сожительстве. Это не изменит их сексуальность или ориентацию, поскольку это невозможно изменить. Это просто позволит облегчить бюрократическую сторону для тех, кто этого желает. Принятие такого закона ведь не пустит на ветер все гетероценности. Они ведь останутся прежними. Скорее речь идет о противостоянии ради противостояния, чему на самом деле нет основания. Наверное, нужно больше просвещения и времени”, — говорит он, рассуждая о столь нашумевшем в стране законе о сожительстве.

Полностью интервью читайте в Eesti Päevaleht.