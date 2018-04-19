Петтай: в нашем сотрудничестве с центристами были эпизоды, которыми я не могу гордиться

Пааво Петтай сказал, что его требование против Центристской партии обусловлено решением арбитражного суда и что он неоднократно предлагал политической силе возможность мирного и внесудебного решения проблемы.

”Не я обратился в комиссию по надзору за финансированием партий, а она обратилась ко мне, в письменном виде запросив информацию по части не удовлетворенного требования. В своем ответе я эту информацию и предоставил, — пояснил бизнесмен. — Таким образом, попытки Центристской партии создать впечатление, будто бы я воспользовался комиссией в целях обогащения и вымогательства денег, являются злонамеренными. Решение арбитражного суда подтвердило, что у Центристской партии имеются обязательства, не отраженные в официальных отчетах. Для сокрытия этого факта Центристская партия придерживается той позиции, что якобы финансирование миллионных рекламных кампаний было моим личным делом”.

”В моей совместной работе с Центристской партией есть несколько эпизодов, которыми я не могу гордиться. Наряду с этим прискорбно, что партия нынешнего премьер-министра не желает призвать прошлое. Я неоднократно предлагал Центристской партии возможность мирного и внесудебного решения проблемы, но, к сожалению, центристы договоренностей не чтят”, — заявил Петтай.