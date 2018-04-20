20.04.2018, 15:55

Петтай намерен востребовать с центристов более миллиона евро: ”счетчик” уже тикает

 (18)
Отти Эйландт
Отти Эйландт
EST 8
Петтай намерен востребовать с центристов более миллиона евро: ”счетчик” уже тикает
Paavo Pettai hinnangul võlgneb Keskerakond talle üle 1,2 miljoni eurot.Karli Saul

В распоряжении издания Eesti Päevaleht оказался судебный иск, согласно которому OÜ Midfield Пааво Петтая, долгое время занимавшаяся предвыборными кампаниями Центристской партии, намерена востребовать с последней более 1,24 евро.

В документе подробно описывается, как фирма на протяжении многих лет помогала скрыто финансировать партийные кампании и как в итоге сама оказалась в долгах.

Петтай был причастен к делу уже с 1996 года. Проблемы начались с 2009 года, когда состоялись выборы в Европарламент и местные самоуправления. Это был последний год, когда фирма и партия заключали между собой договоры. Далее вплоть до 2015 ни одного договора по избирательным кампаниям заключено не было.

В качестве причины отсутствия письменных соглашений указываются хорошие отношения Петтая как с Эдгаром Сависааром, так и Прийтом Тообалом. ”Центристская партия была не в состоянии оплатить счета, поэтому Midfield не было смысла выставлять их и уплатой налога с оборота наносить себе убытки, пока у Центристской партии не появятся денежные средства для оплаты выставленного счета”, — значится в иске.

Согласно оценке привлеченного Midfield эксперта в области финансов Лауритса Рандманна, Центристская партия на настоящий момент должна фирме 1,24 млн евро.

Отмечается, что в некоторых махинациях в той или иной степени были задействованы также Урмас Сыырумаа и Оливер Крууда.

Illustratsioon: Aili Väronen

ТОП

В иске отмечено, что срок требования Midfield к партии еще не истек. Более того, с 10 марта этого года (именно в этот день истек срок, в течение которого Центристская партия должна была ознакомиться с требованием) Midfield стала начислять процент в размере 0,01% в день от общей суммы долга, что составляется более 1200 евро. К настоящему моменту долг центристов из-за пени вырос уже на более чем 50 000 евро.

По состоянию на вчерашний день иск Харьюскому уездному суду передан не был. Сам Петтай не уточнил, когда именно это будет сделано. ”Относительно дальнейших шагов проводятся подготовительные работы”, — сообщил он.

”К сожалению, эти фантазии я прокомментировать не возьмусь”, — отметил Сыырумаа. У Оливера Крууда получить комментарий не удалось.

Генеральный секретарь Центристской партии Михаил Корб заявил, что требования Петтая безосновательны. ”Партия знает о требовании Пааво Петтая. Партия не имеет ни одного обязательство ни перед ним, ни перед Midfield OÜ. Также не было предоставлено ни счетов, ни договоров, которые подтверждали бы, что партия получала услуги, которые не оплатила. Мы, безусловно, готовы в случае необходимости идти в суд и уверены, что это требование необосновано”, — сказал Корб.

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ


ВИДЕО: В Пыхья-Таллинне стартовала серия обучающих семинаров и благотворительных акций для молодежи

20.04.2018
Решение о необходимости подготовки серии мероприятий для живущих в Пыхья-Таллинне молодых людей было принято в феврале Круглым столом молодежи — консультативным органом, действующим при районной управе, в состав которого входят представители местных школ и молодежных организаций. О тм, для чего нужен подобный Совет и какие мероприятия ожидают молодежь этой части столицы, в студии DELFI рассказали старейшина управы Пыхья-Таллинн Раймонд Кальюлайд и представительница Круглого стола молодежи Кристи Рюйтель.
Подробнее

DELFI В ПЕТЕРБУРГЕ: Крымчанка рассказала, как живет полуостров после референдума и есть ли изоляция от мира

20.04.2018
Как живет Крым после референдума, насколько полуостров и его жители изолированы от мира. Чей Крым и хотелось бы обратно в состав Украины, специально для Delfi рассказала крымчанка Галина.
Подробнее


КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Привлекательный каменный шпон придает помещениям близкий к природному вид
Новые технологии изготовления материалов быстро развиваются и в мебельной промышленности. Если Вы реновируете или строите, то стоит подумать о каменном шпоне и посетить салоны AS MASS.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


В СДП слишком много салонной политики? По словам члена совета партии, решения принимаются за чашкой кофе на Тоомпеа

20.04.2018
По словам члена совета Социал-демократической партии (СДП) Кайдо Тамберга, в партии слишком много салонной политики. "Зачастую дела обсуждают за чашкой кофе на Тоомпеа, и связь с остальной организацией разорвана", — сказал Тамберг.
Подробнее


Naiste käekell Daniel Wellington 0509DW
139,- €
Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Suede Automatic
499,- €
-20% Meeste käekell Police HAMMERHEAD PL.13088JSR/04
229,- €
183,20 €
Meeste Käekell Daniel Wellington Dapper Sheffield Rose Gold ...
219,- €
Naiste käekell Daniel Wellington DW00100065
109,- €
Naiste käekell Aegaon Tabula Rasa Black/Gold
290,- €

Метеослужба: на Эстонию надвигается шторм

20.04.2018
Государственная метеослужба объявила на завтра штормовое предупреждение, согласно которому утром порывы западного и северо-западного ветра достигнут 15-20 м/с, а днем на северо-восточном побережье увеличатся до 23 м/с.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Новые китайские гости на эстонском рынке: Huawei P20, P20 Pro и P20 Lite
С приходом весны традиционно оживляется наступление китайских технологий. На сей раз Huawei представил широкой общественности новую серию телефонов с литерой «Р»: Р20, Р20 Pro и P20 Lite. Интересно, что же в этой серии такого особенного, если Huawei вдруг решился нарушить обычную нумерацию моделей – Р8, Р9, Р10 – и сразу перепрыгнул на Р20.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


Петтай намерен востребовать с центристов более миллиона евро: ”счетчик” уже тикает

20.04.2018
В распоряжении издания Eesti Päevaleht оказался судебный иск, согласно которому OÜ Midfield Пааво Петтая, долгое время занимавшаяся предвыборными кампаниями Центристской партии, намерена востребовать с последней более 1,24 евро.
Подробнее

Рейтинг Путина упал после выборов. Почему?

20.04.2018
Президенту России Владимиру Путину доверяет меньше половины россиян, а за месяц, прошедший после президентских выборов, рейтинг упал на семь процентных пунктов, следует из опроса ВЦИОМ. Это произошло после трагедии в Кемерово, "мусорных" протестов, падения курса рубля и западных санкций, но социологи называют колебания рейтинга традиционными.
Подробнее

DELFI В СЕТУМАА: Учимся готовить традиционный сыйр и пить сетуский самогон ханзя

20.04.2018
Одна часть — в Эстонии, другая — в России. Одна часть — в Вырумаа, вторая — в Печорском районе. Общее название — Сетумаа, родина народа сету. Delfi выпала уникальная возможность посетить историческую территорию, увидеть ее красоты, узнать ее традиции. Что едят в Сетумаа? Во что верят? Как граница изменила жизнь сету? Об этом и многом другом — в репортажах из серии "Delfi в Сетумаа".
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Лучшие гостиницы Риги: Гостеприимные отели и гостиницы в самом центре города, где стоит остановиться больше чем на одну ночь
Все больше и больше эстонцев находят причину навестить и более далекие уголки Латвии. Весенняя Рига привлекает премьерами Латвийской национальной оперы, оживленными поп-концертами, и романтикой старого города и вечерних прогулок по берегам Даугавы.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


В Каунасе житель Эстонии и украинец подрались из-за политики

20.04.2018
В начале этой недели в Каунасе было начато расследование по факту нарушения общественного порядка. Ночью в центре города произошел конфликт между двумя иностранцами. Причина конфликта — политика в отношении Украины и ее взаимоотношения с Россией.
Подробнее