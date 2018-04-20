Петтай намерен востребовать с центристов более миллиона евро: ”счетчик” уже тикает

В качестве причины отсутствия письменных соглашений указываются хорошие отношения Петтая как с Эдгаром Сависааром, так и Прийтом Тообалом. ”Центристская партия была не в состоянии оплатить счета, поэтому Midfield не было смысла выставлять их и уплатой налога с оборота наносить себе убытки, пока у Центристской партии не появятся денежные средства для оплаты выставленного счета”, — значится в иске.

Согласно оценке привлеченного Midfield эксперта в области финансов Лауритса Рандманна, Центристская партия на настоящий момент должна фирме 1,24 млн евро.

Отмечается, что в некоторых махинациях в той или иной степени были задействованы также Урмас Сыырумаа и Оливер Крууда.

Illustratsioon: Aili Väronen

В иске отмечено, что срок требования Midfield к партии еще не истек. Более того, с 10 марта этого года (именно в этот день истек срок, в течение которого Центристская партия должна была ознакомиться с требованием) Midfield стала начислять процент в размере 0,01% в день от общей суммы долга, что составляется более 1200 евро. К настоящему моменту долг центристов из-за пени вырос уже на более чем 50 000 евро.

По состоянию на вчерашний день иск Харьюскому уездному суду передан не был. Сам Петтай не уточнил, когда именно это будет сделано. ”Относительно дальнейших шагов проводятся подготовительные работы”, — сообщил он.

”К сожалению, эти фантазии я прокомментировать не возьмусь”, — отметил Сыырумаа. У Оливера Крууда получить комментарий не удалось.

Генеральный секретарь Центристской партии Михаил Корб заявил, что требования Петтая безосновательны. ”Партия знает о требовании Пааво Петтая. Партия не имеет ни одного обязательство ни перед ним, ни перед Midfield OÜ. Также не было предоставлено ни счетов, ни договоров, которые подтверждали бы, что партия получала услуги, которые не оплатила. Мы, безусловно, готовы в случае необходимости идти в суд и уверены, что это требование необосновано”, — сказал Корб.