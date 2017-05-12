Пешеходно-велосипедная дорожка на Тондираба откроется забегом роллеров

В понедельник, 15 мая, в 14:00 на парковке ледового холла Тондираба (Варраку, 14а) состоится открытие новой пешеходно-велосипедной дорожки, сообщает Раэпресс.

По словам вице-мэра Таллинна Михаила Кылварта, пешеходно-велосипедная дорожка на Тондираба создана в соответствии с международными требованиями, что позволяет в будущем проводить здесь международные спортивные мероприятия. ”Мы решили отказаться на этот раз от традиционного перерезания ленточки, новая дорожка будет открыта забегом роллеров. Спортсмен, который финиширует первым, одновременно откроет дорожку” — сказал Кылварт.

Протяженность асфальтированной пешеходно-велосипедной дорожки составляет 1700 метров, ее ширина — 5 метров. У внутреннего края дорожки расположена тропа двухметровой ширины для лыжников и бегунов, снабженная светодиодной подсветкой. Проект был составлен ПТ ”Reaalprojekt”. Стоимость работ составила 200 000 тысяч евро, их осуществила ПТ ”Viaston Infra”.

На открытии дорожки будут присутствовать вице-мэр Михаил Кылварт, старейшина Ласнамяэ Мария Юферева, а также представители Таллиннского департамента коммунального хозяйства, Таллиннского департамента по делам молодежи и спорта и строителей.