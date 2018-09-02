Первым номером Партии реформ в Ида-Вирумаа может стать Ээрик-Нийлес Кросс



Генеральный секретарь Партии реформ Керт Валдару сказал ERR, что политическая сила действительно рассматривает возможность того, что Кросс станет первым номером реформистов в Ида-Вирумаа, но окончательно списки будут утверждены в январе на общем съезде партии.

В минувшую среду Ээрик-Нийлес Кросс встретился в Ида-Вирумаа с руководством местного отделения Партии реформ, которое благосклонно отнеслось к идее доверить политику первое место в окружном списке.

На выборах в Рийгикогу в марте 2015 года реформистов в Ида-Вирумаа вел за собой Денис Бородич. Он получил 769 голосов и стал единственным представителем Партии реформ в этом округе, сумевшим пробиться в парламент.

Летом 2018 года Бородич досрочно покинул Рийгикогу, сосредоточившись на работе в таллиннской муниципальной фирме "Таллиннский городской транспорт". После ухода из парламента Бородич вышел и из Партии реформ.