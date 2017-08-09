Первым номером на Сааремаа от центристов стал Энн Ээсмаа

Первым номером от Центристской партии на Сааремаа стал член правления партии, вице-спикер Рийгикогу Энн Ээсмаа. Избранный в Рийгикогу от Сааремаа, Хийумаа и Ляэнемаа, Ээсмаа обещает внести свой вклад в работу волостного собрания, сообщает Центристская партия.

Представляя первый номер на Сааремаа, заместитель председателя Центристской партии Кадри Симсон сказала, что Ээсмаа уважаемый человек и является хорошим кандидатом для Сааремаа: ”Энн уравновешенный, умный и с хорошим чувством юмора. Точно так же я бы охарактеризовала и жителей острова Сааремаа”.

По словам Ээсмаа, Сааремаа играет в его жизни важную роль как в его нынешней парламентской деятельности, так и в прежней, когда он еще работал на телевидении.

”Я был избран от Сааремаа, Хийумаа и Ляэнемаа в Рийгикогу, всегда принимал близко к сердцу возложенную на меня ответственность и был в курсе жизни региона. Будучи вице-спикером, я не забываю Сааремаа и приезжаю сюда часто”, — отметил Ээсмаа.

Он добавил, что баллотируется в волостное собрание Сааремаа в первую очередь для того, чтобы поддержать однопартийцев, и в волостное правительство не стремится.

Ээсмаа, будучи одним из авторов партийной программы в целом и программы Сааремаа в частности, в качестве примера отметил, что для Центристской партии важно восстановить доходную базу местного самоуправления, чтобы местные жители могли лучше организовывать жизнь в своей волости. Также, по словам лидера партийного списка, важно решение социальных проблем, таких как согласование социальных льгот и доступность услуг семейных врачей в объединенной волости.

”Мы выступаем за бесплатный общественный транспорт в уезде, чтобы он был доступен и удобен для всех людей и объединял волость еще больше”, — подчеркнул Ээсмаа.