Первый в Прибалтике действующий военный, открыто признавшийся в гомосексуализме: встану на защиту страны, даже если в правительстве будут гомофобы

Ромас Забараускас — первый в Прибалтике действующий военный, открыто признавшийся в том, что он гей, пишет Eesti Päevaleht.

Забараускас работает в службе мониторинга морских и прибрежных территории ВМС Латвии, занимается организационными вопросами. Носит звание старшего офицера, что является седьмой офицерской степенью из девяти. Участвовал в различных миссиях.

"Я согласился рассказать свою историю, поскольку мой опыт показывает, что чем больше люди знают о проблемах ЛГБТ+, тем более открытыми они становятся. Открыв свои сексуальные предпочтения, мне удалось изменить точку зрения по крайней мере десяти человек. Помнится, когда я разводился с женой, то один удивленный знакомый выразил недоумение тем, что такая красивая семья распалась, на что я спросил его, как долго он бы смог прожить с мужем-геем. Он ответил, что если я гей, то он тут же выкинет меня из окна. Но не выкинул — мы до сих пор хорошо общаемся. Ему просто пришлось понять, что я гей и это не изменить”.

Забараускас отмечает, что многие не верят, что он гей, поскольку ”внешне не похож на гея”. ”Но сексуальная ориентация не имеет ни какого отношения к тому, как человек выглядит. Геи встречаются как среди полицейских, военных, адвокатов, так и среди простых рабочих", — утверждает мужчина.