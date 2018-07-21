21.07.2018, 20:50

Первый в Прибалтике действующий военный, открыто признавшийся в гомосексуализме: встану на защиту страны, даже если в правительстве будут гомофобы


rus.delfi.ee
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Первый в Прибалтике действующий военный, открыто признавшийся в гомосексуализме: встану на защиту страны, даже если в правительстве будут гомофобы
Foto: Arcana Femina

Ромас Забараускас — первый в Прибалтике действующий военный, открыто признавшийся в том, что он гей, пишет Eesti Päevaleht.

Забараускас работает в службе мониторинга морских и прибрежных территории ВМС Латвии, занимается организационными вопросами. Носит звание старшего офицера, что является седьмой офицерской степенью из девяти. Участвовал в различных миссиях.

"Я согласился рассказать свою историю, поскольку мой опыт показывает, что чем больше люди знают о проблемах ЛГБТ+, тем более открытыми они становятся. Открыв свои сексуальные предпочтения, мне удалось изменить точку зрения по крайней мере десяти человек. Помнится, когда я разводился с женой, то один удивленный знакомый выразил недоумение тем, что такая красивая семья распалась, на что я спросил его, как долго он бы смог прожить с мужем-геем. Он ответил, что если я гей, то он тут же выкинет меня из окна. Но не выкинул — мы до сих пор хорошо общаемся. Ему просто пришлось понять, что я гей и это не изменить”.

Забараускас отмечает, что многие не верят, что он гей, поскольку ”внешне не похож на гея”. ”Но сексуальная ориентация не имеет ни какого отношения к тому, как человек выглядит. Геи встречаются как среди полицейских, военных, адвокатов, так и среди простых рабочих", — утверждает мужчина.

"Когда я опубликовал в соцсети свою каминг-аут стори, то переживал по поводу того, как это воспримут на работе. До этого момента знали лишь самые близкие коллеги. […] Как бы то ни было, ни одной негативной реакции не последовало, только пару шуток, а против этого я ничего не имею. Когда я после отпуска вернулся на работу, то должен был признать, что ничего не произошло: солнце по-прежнему светило на небе и каждый продолжал делать своей дело”.

”Я считаю себя патриотом. Зачастую мы не достаточно ценим то, чего мы добились в Латвии и Евросоюзе. Здесь можно быть свободным, ощущать себя защищённым, работать и экономить деньги. […] Если понадобится, то я буду защищать свое государство, вне зависимости от того, кто находится в правительстве. Будь то веган или мясоед, гей или гомофоб — я буду защищать всех, независимо от того, что они обо мне думают ”.

Статья вышла 12 июня в сборнике „Friendly Stories”.

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