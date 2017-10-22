Первый номер реформистов в волости Куусалу подозревается в покупке голосов

Маргус Соом, первый номер от Партии реформ в волости Куусалу, прошел в волостное собрание с 99 голосами. Однако полиция получила несколько заявлений, что Соом покупал голоса.

В отношении Соома инициировано уголовное следствие в связи с покупкой голосов. Это подтвердила и председатель избирательной комиссии волости Куусалу Майре Линк.

Так как состав волостного собрания будет утвержден в понедельник, Соом все равно туда пройдет, так как он еще не признан виновным.

Согласно данным Delfi, в полицию обратились как раз те люди, чьи голоса купил Соом - местные алкоголики. В Facebook также появились сообщения, что в день выборов Партия реформ несколько раз возила алкоголиков в избирательный участок на своем автобусе.

Маргус Соом ответил на запрос Delfi, что находится дома с воспалением легких и ответит на все вопросы во вторник. Подозрения в покупке голосов он комментировать октазался.