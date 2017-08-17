Первый Эстонский фестиваль литературной улицы пройдет на Койдула

Таллиннский литературный центр в сотрудничестве с парком Кадриорг организует 9 сентября Первый Эстонский фестиваль литературной улицы. Цель фестиваля –привлечь внимание к литературному наследию в городском пространстве, а также представить современную литературу прямо на улице, сообщает Раэпресс.

Как рассказала организатор фестиваля Маарья Вайно, улица Койдула имеет уникальное значение в эстонской литературе. Об этом свидетельствует не только ее имя, здесь также расположены музеи Таммсааре и Вильде, а также дом для писателей.

В рамках фестиваля на улицу выйдут как писатели, так и литературные учреждения. В палатках можно будет ознакомиться с программой, встретиться с писателями, послушать обсуждения на темы из области литературы и культуры и проч. В числе участников — Дорис Карева, Вийви Луйк и другие. В программе также культурологические прогулки, презентации и продажа книг. Рядом с Лебединым прудом в Кадриорге будет открыта лавка имени Мати Унта.

Участие в фестивале бесплатно для всех. В рамках мероприятия посещение музеев Таммсааре и Вильде по специальной цене — 1 евро.

Дополнительная информация о мероприятии и организаторах находится здесь.