Первые занятия в Университете для старшего поколения прошли с аншлагом

В прошлом году лекции университета были настолько популярными, что все места в зале были заняты. Аналогичную картину можно было наблюдать и сегодня на лекциях, приуроченных к открытию нового сезона.

”Мы в управе района Кесклинн рады, что лекции, которые мы предлагаем, действительно интересуют людей и мотивируют их вне зависимости от погоды и времени года выходить из дома, — отметил старейшина района Кесклинн Владимир Свет. — Нам очень приятно видеть, что сотни пожилых людей приходят по средам в Дом Хопнера, чтобы быть в курсе происходящего в мире и постоянно пополнять свои знания”.

Вчера участники лекции на эстонском языке смогли послушать рассказ актрисы Анне Веэсаар. Через неделю посетители университета вместе с Лагле Парек смогут посетить Монастырь cвятой Бригитты.

В русскоязычной группе искусствовед Эвелина Ведом рассказала о таллиннском художнике Михеле Зиттове. В следующую среду оперная певица Мария Веретенина выступит перед посетителями университета с концертом. В конце месяца участники обеих групп смогут послушать лекцию на тему здоровья.