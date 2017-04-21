Первая в стране муниципальная гимназия откроется в Ласнамяэ уже осенью

На улице Ляэнемере теэ, 31 в Таллинне полным ходом идут строительные работы. Осенью на месте бывшей гимназии Мерекалда откроется совершенно новая структура - первая в стране муниципальная гимназия, сообщает управа Ласнамяэ.

Строительство идет по графику, и новый образовательный центр распахнет свои двери 1 сентября 2017 года. За парты сядут не только гимназисты Линнамяэского русского лицея, но и учащиеся гимназии для взрослых. Новая школа будет носить название Линнамяэского русского лицея, руководить обновленным учреждением продолжит Сергей Гаранжа.

Ремонтные работы обойдутся городу в 6,5 млн евро. По словам Гаранжи, создание такой гимназии откроет новую страницу в системе образования нашего города и всей страны. Рождается совершенно новая структура.

”Помещение полностью перепланировано и обретает совершенно другие очертания. На данный момент строится большой спортивный зал. Идет внутренняя отделка, установлены новые окна. На этой неделе начнутся работы по ремонту фасада здания”, — добавил он.

Зачем создавать муниципальную гимназию?

Родителей и педагогов в первую очередь волнует вопрос: для чего понадобилось вновь проводить реформы, которые не отпускают школы страны уже долгие годы? Отвечает старейшина Ласнамяэ Мария Юферева:

Во-первых, на уровне государства было принято принципиальное решение о создании гимназий только с гимназической ступенью (10-12 классы) и постепенного их размежевания от школ, где представлено основное образования (до 9-го класса).

Во-вторых, очевидно, что классическая схема обучения в гимназии не отвечает вызовам современности. Далеко не все молодые люди 18-19 лет готовы и могут позволить себе уделять все свое время только учебе. Кто-то из них вынужден ходить на работу, у кого-то уже есть семья и иные обязанности. Но всех их объединяет желание получить среднее образование именно в гимназии, а не в техникуме или профтехе.

В-третьих, перед столичными властями стояла задача гарантировать возможность получения гимназического образования на русском языке в рамках системы 40х60.

Все эти факторы и легли в основу создания первой муниципальной гимназии на базе одной из самых сильных столичных школ — Линнамяэского русского лицея. В результате с 1 сентября 2017 года в здании лицея (Линнамяэ теэ 10) продолжат обучение дети с первого по девятый классы. А в отремонтированном здании бывшей гимназии Мерекалда (Ляэнемере, 31) расположится гимназия с совершенно новой концепцией образования.

Гимназия, которая идет в ногу со временем

По словам Сергея Гаранжи, который будет возглавлять не только Линнамяэский русский лицей, но и новую муниципальную гимназию, условия для гимназического обучения станут более гибкими и доступными. В новой гимназии будет не только дневная и вечерняя форма обучения, но и появятся модули с более сложной и облегченной гимназической программой.

Если молодой человек твердо намерен после окончания гимназии поступать в университет и продолжать академическое образование, то он должен будет выбрать классический модуль с углубленной гимназической программой. Если же цель — получение среднего образования в гимназии, то можно будет выбрать т.н. модуль с облегченной программой.

Для того чтобы обучать всех желающих как по обычной школьной программе, так и по программе вечерней школы, администрация муниципальной гимназии привлечет к организации учебного процесса и педагогов из школы Вана-Каламая. Помимо стационарной и заочной форм обучения, появится также экстернатура, которая подходит для одаренных молодых людей. Всего будет представлено пять учебных направлений.